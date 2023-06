Les cliniques du sommeil florissent dans notre pays. Les troubles du sommeil sont de plus en plus pris en charge. Les apnées figurent parmi les troubles dépistés les plus fréquents. Ce syndrome mal connu est pourtant courant et peut pourrir la vie des patients. L’une de nos équipes s’est rendue à la clinique du sommeil d’Hornu, dans le Hainaut, où 3.200 patients sont équipés, en seulement 2 ans, d’un appareil qui a changé leur vie.