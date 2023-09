Reprise de Match et Smatch par Colruyt: comment expliquer les mutations qui touchent le secteur de la grande distribution ?

Vendredi, on apprenait la reprise par Colruyt de 57 magasins Match et Smatch. Plus de 600 emplois sont menacés. Comment expliquer les mutations qui touchent le secteur de la grande distribution ? En novembre 2022, Intermarché a racheté Mestdagh. Quelques mois plus tard, en mars 2023, c’est le choc chez Delhaize qui souhaite franchiser l’ensemble de ses 128 supermarchés. Vendredi, Colruyt annonce reprendre 57 magasins du groupe Match et Smatch. Et la liste pourrait encore être longue. "Cela laisse une inquiétude pour les travailleurs de chez Cora car c'est le même groupe. On assiste depuis des mois à une vente par appartements du groupe de la part de la direction internationale", indique Myriam Delmée, présidente du syndicat SETca. Mais pourquoi les grandes chaines décident de revoir leur modèle économique ? "Vous devez savoir qu'aujourd'hui, sur un chariot de 100 euros que vous payez en supermarché, il y a 1,3 euro qui revient au supermarché. Vous pensez bien qu'il n'y a aucun magasin et aucune entrepris