Lidl annonce des "réductions de prix permanentes" sur toute une gamme de produits

Lidl souhaite offrir davantage de choix en produits végétaux en Belgique au cours des prochaines années et promet des “réductions de prix substantielles permanentes” sur la gamme de produits à base de protéines végétales à partir du 15 mai. C’est ce qu’a annoncé la chaîne de distribution dans un communiqué de presse.

Lidl vise à rendre l’adoption d’une alimentation à base de plantes plus accessible en éliminant l’écart de prix entre les protéines animales et végétales. "Les protéines végétales ont un impact positif à la fois sur l’homme et sur l’environnement", déclare Ines Verschaeve, responsable de projet CSR Achats chez Lidl Belgique.