Justine Roldan Perez et Gaëtan Zanchetta sont allés promener micro et caméra dans les rues de Namur, en pleine zone d'alerte rouge aux orages cet après-midi. A notre grande surprise, il leur a été facilement possible d'y croiser des gens mouillés. Voici les quelques raisons qui les ont poussés à sortir le bout de leur nez, voire plus ...