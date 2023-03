Un obus découvert à Visé: les démineurs sur place

Un obus a été découvert, lundi matin dans le centre-ville de Visé (province de Liège), indique le service communication de la ville. Par mesure de sécurité, le centre-ville a été fermé à la circulation. La découverte a eu lieu lundi matin en plein cœur du centre-ville de Visé. Philippe, un témoin qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous, a assisté au déploiement de police. "On est venus nous dire qu'il ne fallait pas sortir de la maison", nous confie-t-il. Le service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (Sedee) a été averti peu avant 9 heures et était attendu sur place en milieu de matinée. La taille de l'obus et son origine ne sont pas encore connues.