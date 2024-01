Sommes-nous plus efficaces au travail au retour de vacances? Quelle est la durée d'un congé idéal pour recharger ses batteries?

Fini les vacances. C'est le retour à l'école et au travail pour certains. Deux semaines de congé, cela a fait du bien. Mais était-ce suffisant? On va tenter d'y voir plus clair. On dit souvent qu'"on a jamais autant besoin de vacances que lorsqu'on en revient". Sommes-nous vraiment plus performants au travail après nos congés ? Tout dépend de la durée de vos vacances et ce que vous avez fait pendant vos congés. Que dit la science ? Qu'il faut 21 jours OFF pour que votre congé soit bénéfique. La première semaine, on ressent encore le stress du travail. La deuxième, elle sert à se vider la tête. Et la troisième, c'est finalement la plus productive pour recharger nos batteries. Ensuite, je vous le disais, ça dépend du type de vacances. Un endroit reposant. La mer, la montagne, c'est mieux. Couplé à une bonne hygiène de vie. Donc si vous passez les trois semaines à faire la fête, boire de l'alcool, et faire bronzette toute la journée, ce n'est pas forcément l'idéal. Pourquoi ? Pour que vos v