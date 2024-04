Stop ou encore pour le nucléaire ? Voici les positions d'Ecolo et des Engagés

Les écologistes rêvent de sortir du nucléaire depuis bien longtemps. Seulement, cette énergie est désormais vue comme l'avenir. Comment Ecolo prend-il ce constat ? "Aujourd'hui, 87% des nouvelles installations sont des installations d'énergies renouvelables. Elles sont beaucoup moins chères ! En 15 ans, l'éolien a diminué de 75%, et le nucléaire a explosé : +36%. Toutes les études disent que le renouvelable est moins cher ! Si c'est faisable, pourquoi les Engagés refusent de prendre l'option la moins chère ?" "Nollet veut s'auto-convaincre de la ligne qu'il défend qui nous a mené dans l'impasse. A l'heure de l'urgence, on ne doit pas opposer deux énergies décarbonnées. On a besoin des deux, du renouvelable et du nucléaire. Il faudra doper le renouvelable mais le nucléaire, si on veut maîtriser les prix, il est indispensable", répond le président centriste.