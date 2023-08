Un terrible accident à Couillet fait cinq blessés dont deux enfants

Un grave accident s'est produit à Couillet ce vendredi soir. "Une voiture perd le contrôle et fonce sur un abribus", nous a écrit un témoin via le bouton orange Alertez-nous. Selon les premières informations, le véhicule en cause aurait doublé une autre voiture à une vitesse élevée dans la rue de Chatelet, près de la gare. Le conducteur aurait perdu le contrôle. Dans sa sortie de route, la voiture a touché un poteau avant de percuter de plein fouet un abribus, pour finir sa course dans le mur des voies de chemin de fer.