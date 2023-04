Bernard Clerfayt, Ministre bruxellois de l’emploi et des pouvoirs locaux, sera l'invité de RTLINFO ce lundi à 7h50, sur Bel-RTL. Il répondra en direct aux questions d'Antonio Solimando. (La charte de la gouvernance de Défi, pour empêcher l’achat de chaises à 3000 euros ; ses propos polémiques sur « les femmes à la maison à cause du modèle méditerranéen » et le taux d’emploi qui progresse à Bruxelles)