Un homme se balade à Bruxelles avec un T-shirt qui a choqué Amélie: "Certains jeunes lui ont couru après"

Il est aux alentours de 14h30 quand Amélie s’arrête à la station Trône et sort du métro bruxellois : "J’ai d’abord vu un groupe d’étudiants. Ce qui m’a interpellé, c’est que certains étaient regroupés autour d’un homme", nous a-t-elle confié via le bouton orange Alertez-nous. Au premier abord, Amélie voit un homme souriant, distribuant des flyers : "A ce stade, je n’avais rien remarqué d’anormal. C’est en y regardant de plus près que j’ai vu qu’il portait un t-shirt avec un slogan anti-avortement." Sur le T-shirt, les inscriptions suivantes sont mentionnées : "L’avortement est un crime : choisissez la vie". Une situation inattendue pour Amélie : "Je suis énormément la presse anglophone et ce genre de choses, j’ai surtout l’habitude de les voir dans les médias américains. Je n’aurais jamais imaginé voir ça à Bruxelles, dans la capitale de l’Europe. C’est tout un symbole."

La jeune fille de 24 ans est encore plus troublée lorsqu'elle voit l'homme distribuer publiquement des prospectus: "Le voir tout souriant, avec cette apparence sympathique, distribuant des prospectus à des jeunes… ça m’a fait froid dans le dos. Heureusement, j’ai été rassurée de voir que les gens autour de moi étaient tout aussi choqués que moi. Certains jeunes qu’il avait accostés lui ont couru après pour lui rendre ce qu’il leur avait distribué. Ils lui ont dit que c’était une honte." A la vue de la scène, Amélie, est malgré elle, complètement figée sur place : "Je suis d’habitude quelqu’un qui va très vite dans la confrontation. Mais là, j’étais complètement sidérée. Je ne savais pas comment réagir, alors j’ai pris une photo pour immortaliser ce moment, tellement ça me semblait invraisemblable. Je me suis dit, personne ne va me croire."

Mais pour Amélie, c’est bien plus qu’une simple photo d’un homme distribuant des prospectus anti-avortement : "On ne peut qu’être horrifié de se dire qu’en 2023, encore une fois, les droits des femmes sont toujours menacés et remis en question. Encore un homme, qui pense mieux savoir que nous, ce que ça implique de devoir avorter." D'après Amélie, c’est une véritable prise de conscience qu’il faudrait avoir : "Ce genre de propagande, c’est vraiment fait pour décrédibiliser le combat de plusieurs générations de femmes qui ont lutté pour leurs droits. Ce n’est pas un choix léger que d’avorter. Ça peut être pour des questions médicales, ou financières, ou même un viol ! Ça ne devrait même pas être remis en question."

Si Amélie a une opinion ferme sur le sujet, c’est qu’elle a pu voir son entourage être à plusieurs reprises en proie à des difficultés pour avorter : "Je n’ai jamais dû me faire avorter, mais j’ai des amis qui ont dû passer par là. De la famille aussi. Ma tante a dû faire ça dans des conditions complètement atroces. Elle vivait à l’étranger, dans un pays où c’était interdit de pratiquer l’avortement. J’ai encore en mémoire le récit de ma maman qui me raconte l’histoire de sa sœur, qu’elle a dû accompagner dans une petite ruelle. Là-bas, des femmes les attendaient avec un seau, des aiguilles et des cintres." À la suite de cet avortement clandestin, la tante d’Amélie a dû être hospitalisée. Une expérience traumatisante pour la jeune femme : "Elle est restée à l’hôpital pendant près d’un mois parce qu’elle a été contaminée par une bactérie. Même si j’étais petite, je me souviens l’avoir vu extrêmement malade. Heureusement, elle s’en est sortie, mais ça n’en reste pas moins traumatisant."