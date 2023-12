"Mes parents m'ont dit non": l’humoriste Manon Lepomme revient sur une étape importante de son parcours

Ce vendredi, l’humoriste Manon Lepomme était l’invitée de bel RTL Matin. La Liégeoise a répondu aux questions de Thomas de Bergeyck, notamment sur son parcours avant de monter régulièrement sur scène pour ses spectacles. Durant ses études, l'humoriste raconte avoir fait sciences politiques plutôt qu'une académie ou le conservatoire. "Quand vous avez des parents qui vous disent non, vous êtes bien obligés de faire autre chose. Je voulais être comédienne donc je voulais faire le conservatoire ou une école de théâtre. Mes parents m'ont dit non car ils avaient peur pour mon avenir. J'ai fait sciences politiques et j'ai adoré. Je suis assez bien la politique. J'ai aussi fait la fête, je suis liégeoise. J'en ai bien profité. Après mes 5 ans d'étude, avec mon diplôme, j'ai dit ça suffit. J'ai été prof pendant 3 ans, et en même temps je jouais... A un moment donné, j'ai beaucoup joué et j'ai arrêté d'être prof. Cela fait 8 ans maintenant que je suis humoriste."