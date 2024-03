L’invité RTL Info du vendredi 01 mars

L’invité de 7h50. Ce vendredi Thomas de Bergeyck reçoit CHRISTINE CALONNE pour évoquer les HPI. Psychologue clinicienne, psychothérapeute elles est LA spécialiste des petits génies qui peuplent de plus en plus notre royaume. Elle publie « Les intelligences à haut potentiel », chez Ellipses. Un vade-mecum passionnant de 100 questions sur ces HPI dont on a même fait une série a la télé ! Qui sont-ils ? Comment les élever ? Comment vivent-ils cette intelligence supérieure ? Quel diagnostic ? Comment ne pas s’ennuyer à l’école ? etc.