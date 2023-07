Au moins 34 personnes ont été tuées et 14 blessées mercredi lors d'une collision entre un autocar et un véhicule utilitaire, près de Tamanrasset, dans le sud de l'Algérie, a annoncé la Protection civile. L'accident, suivi d'un incendie, s'est produit lorsque l'autocar reliant Adrar à Tramanrasset a percuté de plein fouet un véhicule utilitaire, a précisé cette source. Les opérations d'extraction et d'évacuation des victimes se poursuivent, selon la Protection civile.