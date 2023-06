Attaque au couteau à Annecy: l'Assemblée nationale observe une minute de silence

Cinq personnes dont quatre enfants en bas âge ont été blessées ce jeudi matin dans un parc d'Annecy par un homme qui a été interpellé par la police, a appris l'AFP auprès de la préfecture et de source proche du dossier. Selon l'identité déclarée par l'agresseur, il est de nationalité syrienne, âgé de 32 ans, demandeur d'asile et inconnu de tous les fichiers, a-t-on appris de source policière. L'homme, armé d'un couteau, s'est attaqué vers 9H45 à des enfants âgés d'environ trois ans qui étaient dans un parc près du lac d'Annecy. Trois des victimes, deux enfants et un adulte, ont un pronostic vital engagé, a-t-on ajouté de source proche du dossier.