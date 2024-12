Sous haute pression : le système Ryanair (extrait)

Devenir hôtesse de l'air ou steward à 20 ans : chez Ryanair, c'est possible ! La compagnie aérienne à bas prix, l'une des plus lucratives de la planète, emploie plusieurs milliers de membres d'équipage originaires des quatre coins de l'Europe, et même bien au-delà. Pourtant, ces travailleurs du ciel sont de plus en plus nombreux(ses) à dénoncer leurs conditions de travail au sein de la compagnie : pressions sur les ventes à bord, management brutal, omerta... Alors que Ryanair réalise des résultats records, le journaliste Tom Cariou embarque dans le ciel européen pour enquêter sur le système Ryanair et rencontrer celles et ceux qui le questionnent de l'intérieur.