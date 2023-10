Attaque du Hamas: frappes d'Israël sur Gaza ce lundi

De multiples explosions ont été observées à Gaza tôt lundi 9 octobre alors que les frappes aériennes israéliennes ont tué près de 300 Palestiniens en 24 heures, selon des responsables palestiniens. Les frappes aériennes ont commencé peu après l'attaque de samedi 7 octobre par le Hamas et se sont poursuivies pendant la nuit jusqu'au lendemain, détruisant les bureaux et les camps d'entraînement du groupe militant, ainsi que des maisons et d'autres bâtiments. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'était engagé à exercer une « puissante vengeance » pour l'incursion de samedi, la plus meurtrière sur le territoire israélien depuis les attaques égyptiennes et syriennes lors de la guerre du Kippour il y a 50 ans. Le bilan des morts du conflit a dépassé les 1 100 lundi matin.