Au lendemain de l'attaque à l'arme blanche commise à Paris, on en sait un peu plus sur le profil de l'assaillant, un dénommé Armand Rajabpour-Miyandoab. Il s'agit d'un jeune Français de 26 ans, mais d'origine iranienne. Il était fiché "S" et avait déjà condamné par la justice en 2016.