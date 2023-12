L'armée israélienne tue trois otages par erreur lors d'une opération: elle fait part de ses "profonds regrets"

L'armée israélienne a annoncé vendredi que des soldats opérant dans la bande de Gaza ont tué trois otages israéliens "identifiés par erreur" comme une "menace".

"Lors de combats à Choujaiya (nord), l'armée a identifié par erreur trois otages israéliens comme une menace. En conséquence, les soldats ont ouvert le feu dans leur direction et ils ont été tués", a indiqué le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, à la télévision. Les victimes sont Yotam Haïm et Samer al-Talalka, tous deux enlevés au kibboutz Nir Am lors de l'attaque meurtrière du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre, précise un communiqué de l'armée. La famille du troisième otage tué n'a pas souhaité que son identité soit rendue publique.