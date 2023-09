Atterrissage d'un avion russe au milieu d'un champ en Sibérie

Un Airbus A320 de la compagnie russe Ural Airlines a dû effectuer mardi un atterrissage d'urgence dans un champ en Sibérie après un incident technique. C’est ce qu’affirment les autorités russes, sans fournir davantage d’explications sur l’incident. La Russie, contre laquelle l'Occident a imposé des sanctions en raison de l'offensive en Ukraine, est aux prises avec des problèmes de maintenance et des difficultés à obtenir des pièces pour les Airbus et les Boeing qu'utilisent les compagnies russes. En conséquence, les inquiétudes concernant la sécurité du trafic aérien dans le pays augmentent. Selon l'organisme de surveillance de l'aviation Rosaviatsija, l'avion a décollé de Sotchi, sur la mer Noire, à destination d'Omsk en Sibérie. Vers 4 h 44, heure belge, il a atterri dans un champ près du village d'Ubinskoye, dans l'oblast de Novossibirsk. Selon la commission d'enquête russe, qui a ouvert une enquête pénale pour "violation des règles de sécurité du transport aérien", il n'y a eu aucun blessé. "Les causes e