Gros changements en vue pour les Smatch et Match rachetés: le patron de Colruyt dévoile des détails de l'opération

Colruyt Group a conclu un accord avec les filiales Match et Profi du groupe Louis Delhaize en vue de l'acquisition de 28 magasins Match et 29 magasins Smatch en Belgique, annonce-t-il vendredi. Si l'opération est approuvée par l'Autorité belge de la concurrence (ABC), la transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2024. Les 57 magasins concernés (sur environ 80) par l'accord emploient 1.069 personnes et ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires d'environ 300 millions d'euros en 2022.

Ce vendredi, nous avons interrogé l'administrateur délégué de Colruyt Group. "On essaie depuis des années d'évoluer sur le marché belge en food retail (ndlr: vente au détail alimentaire) et pour nous, c'était une opportunité de faire ça à une vitesse plus rapide. Donc ça nous donne quand même une opportunité spéciale, unique, et on est très content d’avoir pu conclure cet accord pour les 57 magasins", confie Stefan Goethaert. Ce dernier a remplacé Jef Colruyt à la tête du groupe le 1er juillet dernier.

Que vont devenir les marques Smatch et Match? Qu'est-ce qui va changer pour les travailleurs et les clients? Pourquoi ne pas avoir racheté tous les magasins? Voici les réponses du patron du groupe Colruyt.