Voici les 27 magasins Match et Smatch menacés de fermeture

Il s'agit de six magasins Match (Beaumont, Binche, Fleurus, Leuze-en-Hainaut, Mouscron et Woluwe-Saint-Lambert), 19 magasins Smatch (Assenede, Cuesmes, Deerlijk, Eksaarde, Haaltert, Jodoigne, Jemappes, Kalken, Kluisbergen, Knesselare, Maldegem, Malines, Moerbeke, Stembert, Tirlemont, Waasmunster, Zele, Zeveneken et Zulte) et deux épiceries Louis Delhaize (Kessel-Lo et Thulin).

Les magasins repris

Concernant les 57 magasins repris, il s'agit de 24 magasins Match (Andenne, Ath, Auvelais, Mons, Chimay, Couvain, Braine-l'Alleud, Florennes, Fontaine, Gembloux, Gand, Braine-le-Comte, Grez-Doiceau, Huy, Jumet, Louvain, Marcinelle, Namur, Saint-Gilles, Scheut, Stokkel, Forest, Waremme nord et Waremme sud), 20 magasins Smatch (Belsele, Bruges, Châtelet, De Haan, De Klinge, Galmaarden, Gavere, Grand-Bigard, Gullegem, Machelen, Mariakerke, Munkswalm, Oordegem, Ostende Frères-Orbanstraat, Ostende Gelijkheidstraat, Puurs, Schaerbeek, Woluwe-Saint-Lambert, Sleindinge, Wachtebeke) et six épiceries Louis Delhaize (Keerdok, Lendelede, Nieuwpoort, Oudenaarde, Vaux-sous-Chèvremont et Zottegem).

Colruyt reprend enfin sept magasins franchisés: quatre Match (Burdinne, Momignies, Wanfercée-Baulet et Wépion) et trois Smatch (Bertogne, Roddevoorde et Vaux-sur-Sûre). Pour un dernier magasin sous franchise, le Match de Châtelet Perron, dont le contrat prend fin en 2024, l'incertitude est encore de mise.