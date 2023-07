Les Pays-Bas sont en proie mercredi à leur plus forte tempête estivale jamais répertoriée, qui a fait un mort et a provoqué le chaos dans les transports aériens et ferroviaires. Une femme âgée de 51 ans a été tuée par le chute d'un arbre sur sa voiture à Haarlem près d'Amsterdam, selon la police. Des autoroutes étaient bloquées par des arbres abattus et des camions renversés.