Cynthia Nixon, star de la série Sex and the City, en grève de la faim pour un cessez-le-feu permanent à Gaza

L'actrice et militante américaine Cynthia Nixon, au côté d'un groupe de parlementaires et d'activistes, entame une grève de la faim pour demander un cessez-le-feu permanent à Gaza, devant la Maison Blanche à Washington. "Certes, beaucoup de gens meurent sous les bombes, mais tant de gens à Gaza sont au bord de la famine. C'est pourquoi nous sommes en grève pour refléter l'horreur de cette situation", déclare la star de Sex and the City. La Maison Blanche "salue" la prolongation de la trêve à Gaza, et voudrait la voir durer encore plus longtemps, a déclaré lundi l'un de ses porte-parole, John Kirby