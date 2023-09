"Elle nous regarde tous" : Charles et Harry rendent hommage à Elizabeth, un an après sa mort

Le Royaume-Uni fête l’anniversaire de la disparition d’Elizabeth II tout en retenue. 8 septembre 2022. La souveraine au règne spectaculairement long s’éteignait à 96 ans. Le Royaume-Uni, pleurant la mort de sa Reine, était en deuil national. Pourtant, un an après son décès, aucune cérémonie de grande ampleur ne semble avoir été organisée. Charles III, son fils, a partagé un hommage sur le compte officiel de la famille Royale. "À l’occasion du premier anniversaire de la mort de feu Sa Majesté et de mon accession, nous nous souvenons avec beaucoup d’affection de sa longue vie, de ses services dévoués et de tout ce qu’elle a représenté pour beaucoup d’entre nous", a-t-il écrit en légende d’une photo de sa mère. "Je suis aussi profondément reconnaissant, pour l’amour et le soutien qui a été montré à ma femme et à moi-même au cours de cette année où nous avons fait tout notre possible pour être au service de vous tous".