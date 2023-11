Italie: images spectaculaires du volcan Etna entrant en éruption en Sicile

Le volcan Etna en Sicile s'est animé durant la nuit et a craché de la lave mais aucun dommage n'a été signalé, rapportent les autorités samedi. Aucune projection importante de cendres n'a été signalée. Les opérations à l'aéroport de Catane se sont déroulées normalement samedi matin, même si l'Institut italien de géophysique et de volcanologie (INGV) a relevé le niveau d'alerte d'un cran, du jaune à l'orange. L'Etna est le plus grand volcan actif d'Europe, culminant à environ 3 300 mètres d'altitude.