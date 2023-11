Prévisions météo: voici où la neige pourrait tomber dans les prochains jours

Vendredi , le ciel sera partiellement à très nuageux avec des précipitations qui s'étendront lentement depuis le nord à la plupart des régions. Elles pourront parfois adopter un caractère hivernal, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Les températures seront comprises entre 4 et 9 ou 10°C tôt le matin avant de diminuer au fil des heures. Le vent de nord-ouest sera modéré, voire assez fort par endroits avec des rafales jusqu'à 50 à 60 km/h. Au littoral, il sera fort puis par moments très fort de nord-ouest avec des pointes de 80 km/h en fin de journée.

Les nuages resteront indélogeables et seront accompagnés de bruine jeudi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Seul l'ouest de la Belgique pourrait échapper à ces quelques précipitations et éventuellement profiter d'une timide éclaircie. Les maxima, doux pour la saison, oscilleront entre 7°C en Hautes Fagnes et 12°C sur l'ouest, voire 13°C si une éclaircie pointe le bout de son nez. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une zone de pluies traversera le pays depuis les Pays-Bas et le littoral pour le quitter en direction du sud-est à l'aube. À l'arrière, suivront quelques averses qui toucheront surtout les régions proches des Pays-Bas et de l'Allemagne. Les températures en fin de nuit varieront entre 4 et 10°C mais elles continueront de diminuer les heures suivantes.

Samedi, le temps sera particulièrement variable avec de régulières averses, entrecoupées de quelques éclaircies. En Ardenne, le ciel sera généralement très nuageux et les précipitations adopteront plutôt un caractère hivernal. En haute Ardenne, il s'agira de neige en début de matinée et en soirée, ce qui conduira à une accumulation de quelques centimètres. Les maxima seront compris entre 1 ou 2 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré à localement assez fort d'ouest à nord-ouest avec des rafales de 50 à 55 km/h. A la côte, le vent sera assez fort à fort de secteur nord-ouest avec des pointes jusqu'à 65 km/h.

Dimanche, la nébulosité sera abondante durant toute la journée et on prévoit d'abord encore quelques averses. Ensuite, le temps deviendra sec sur l'ouest et le centre du pays. Dans l'est, par contre, le risque de quelques averses persistera. Sur les hauteurs de l'Ardenne, ces averses prendront un caractère hivernal. Les maxima se situeront entre 2 degrés en haute Ardenne et 8 degrés en bord de mer. Le vent modéré de secteur ouest reviendra au sud-ouest au fil des heures.

Lundi, une dépression se décalera des îles Britanniques vers les Alpes. L'active zone de précipitations, qui lui est associée, conduira à un ciel couvert sur nos régions avec des précipitations sous forme de neige fondante dans l'est, et de neige au-dessus de 300m d'altitude. Sur la moitié ouest du pays, il s'agira essentiellement de pluie, mais qui pourrait se transformer en neige fondante en fin de journée. Les maxima varieront de 0 degré en haute Belgique à +3 ou +4 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent sera modéré et reviendra du sud/sud-est en matinée vers l'est d'ici la soirée.