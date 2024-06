La chanteuse Françoise Hardy est morte cette nuit à 80 ans. Elle avait connu le succès dés l’âge de 18 ans, avec « tous les garçons et les filles de mon âge ». Sa carrière a duré plus de 50 ans. Elle a formé avec Jacques Dutronc depuis leur rencontre en 1967 jusqu’aux années 90, un couple mythique de la chanson française. Ils sont les parents de Thomas Dutronc dont on dit qu’il a hérité de leur talent . Elle souffrait du cancer depuis plusieurs années. Evocation de son parcours