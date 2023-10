La Chine envoie 3 nouveaux astronautes vers sa station spatiale

La Chine a envoyé jeudi dans l'espace son plus jeune équipage d'astronautes vers sa station spatiale Tiangong, avec l'ambition de renforcer ses connaissances en matière de vol habité et de fouler le sol lunaire d'ici 2030. Le trio de la mission Shenzhou-17 a décollé à bord d'une fusée Longue-Marche 2F à 11H14 locales (03H14 GMT) du centre de lancement de Jiuquan, dans le désert de Gobi (nord-ouest), selon des images de la télévision d'Etat CCTV. Il comprend le commandant Tang Hongbo, né en octobre 1975, son collègue Tang Shengjie (33 ans) ainsi que Jiang Xinlin (35 ans). La moyenne d'âge de l'équipage est de 38 ans, contre 42 ans lors de la précédente mission Shenzhou-16. Des centaines de fans brandissant le drapeau chinois et des fleurs jaunes ont acclamé les trois astronautes, vêtus de combinaisons spatiales blanches et bleus. Au son du chant patriotique "Ode à la patrie", les voyageurs de l'espace ont déambulé tout sourire entre les spectateurs en liesse, faisant des signes de la main avant de monter