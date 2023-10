L'armée israélienne publie des vidéos montrant une incursion de chars à Gaza

Les forces terrestres israéliennes ont opéré dans le nord de la bande de Gaza jeudi 26 octobre, attaquant de multiples cibles du Hamas avant de se retirer, a déclaré l'armée dans un communiqué sur ce que la radio de l'armée israélienne a décrit comme la plus grande incursion terrestre de la guerre actuelle. La vidéo de l'action nocturne diffusée par l'armée montre des véhicules blindés traversant une zone frontalière sablonneuse. Un bulldozer nivelle une partie d'un talus surélevé, des chars tirent des obus et des explosions se produisent à proximité ou au milieu d'une rangée de bâtiments endommagés. Le communiqué militaire mis en ligne indique que l'incursion a été menée "en préparation des prochaines étapes du combat", une référence possible à l'invasion à grande échelle dont les dirigeants israéliens ont menacé dans le cadre de la guerre visant à détruire le Hamas. "Les soldats ont depuis quitté la zone et sont retournés en territoire israélien", a ajouté le communiqué militaire. Israël a commencé à me