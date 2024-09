Le camp démocrate aux anges après le soutien de Taylor Swift

Des démocrates comme Gavin Newsom de Californie et Josh Shapiro de Pennsylvanie ont salué le soutien de la pop star Taylor Swift à la vice-présidente démocrate Kamala Harris mardi 10 septembre. Après ce soutien, le républicain Matt Gaetz a déclaré aux médias : « J'aime quand les libéraux font notre art et notre musique et que les conservateurs font notre loi et notre politique. » Swift a fait ce soutien dans un message sur Instagram et a déclaré qu'elle voterait pour la vice-présidente des États-Unis lors de l'élection américaine du 5 novembre, dont les sondages montrent qu'elle sera très serrée. Ce soutien est le plus important pour Harris de la part de l'industrie du divertissement. De nombreux acteurs, producteurs et cinéastes hollywoodiens ont déclaré qu'ils considéraient Harris, originaire de Californie, comme la candidate de leur ville natale. Swift a soutenu les démocrates dans le passé. Elle a soutenu le président Joe Biden en 2020.