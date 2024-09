Liam, 10 ans, a la maladie de Charcot-Marie-Tooth et ne peut plus bénéficier de ses séances de kiné alors que... c'est la seule chose qui puisse le soulager

Liam est atteint de la maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT), une maladie neurologique, héréditaire et incurable. La kinésithérapie est la seule chose qui puisse un peu le soulager. Le hic: depuis peu, il n'a plus droit qu'à une séance par semaine, alors que les professionnels de la santé s'accordent à dire qu'il lui en faudrait plus.