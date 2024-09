"C'était tellement inoubliable": Astrid et Lorenz reviennent sur leurs 40 ans de mariage en Sicile

Pour leurs 40 ans de mariage, la princesse Astrid et le prince Lorenz ont vécu une expérience mémorable, entièrement organisée par leurs enfants.

Les parents n'ont découvert la destination qu'à la dernière minute, ce qui a rendu le voyage encore plus excitant. "Ils nous ont d'abord dit de préparer des affaires pour un pays froid, pour nous mettre le doute", ajoute Astrid.

À l’occasion de leurs noces d’émeraude, Astrid et Lorenz ne s'attendaient pas à une telle surprise. Leurs cinq enfants ont pris les choses en main pour célébrer cet événement marquant en famille. "Ils nous ont simplement dit de prendre des affaires pour un pays chaud, et des affaires de plage", raconte le prince Lorenz, encore ému par l'expérience.

Un voyage placé sous le signe de l'unité familiale

Ce voyage de quatre jours en Sicile a permis à la famille de se retrouver dans une atmosphère intime et chaleureuse. Le prince Lorenz évoque avec émotion les moments passés ensemble : "On s'est rendu compte qu’eux aussi étaient reconnaissants pour les dizaines d'années passées ensemble, et c'était extrêmement gratifiant".

Cérémonie de mariage de la princesse Astrid de Belgique et de l'archiduc Lorenz d'Autriche, le 22 septembre 1984. ©Belga

Retour sur leur rencontre en Grèce

Le couple, complice depuis quatre décennies, revient également sur leur rencontre. "On s'est rencontrés sur un bateau à voile en Grèce", raconte la princesse Astrid. Un cousin commun, ami proche de Lorenz, les avait invités à partager cette aventure en mer. "Nous étions neuf personnes sur un bateau de douze mètres, c’était le meilleur endroit pour bien se connaître", se remémore-t-elle.

Retrouvez l'émission "Place Royale" ce samedi à 19h50 sur RTL tvi et RTL play.