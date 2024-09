Les compléments alimentaires avec du collagène, une arnaque? Testachats porte plainte contre plusieurs fabricants

Les compléments alimentaires à base de collagène sont dans le collimateur de Testachats. En cause, des affirmations comme "bénéfique pour les articulations" (qui sont illégales car non validées par l’Europe) et d’autres affirmations trompeuses (sans étude scientifique valable) comme "réduit le vieillissement cutané".

De plus en plus présents dans les rayons des pharmacies et parapharmacies, les compléments alimentaires à base de collagène gagnent en popularité sur les réseaux sociaux, où certains influenceurs tentent de persuader les consommateurs des prétendus bienfaits de ces "produits miracles". Ils seraient censés hydrater la peau, lutter contre le vieillissement et améliorer la santé des articulations.