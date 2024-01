Le Danemark n'est pas seulement touché par la neige et le vent. Le tonnerre et les éclairs font également partie du système météorologique, tandis que la neige tombe. Plus de 50 éclairs ont été enregistrés dans le Jutland pendant les fortes chutes de neige. Ce phénomène météorologique extrêmement rare est appelé neige orageuse. Le phénomène est si rare qu'il n'existe même pas de nom danois pour le désigner.