Le Roi Charles III est arrivé en France pour une visite d'Etat

Après un premier rendez-vous manqué il y a six mois, le roi Charles III a entamé mercredi une visite d'Etat de trois jours en France, empreinte de solennité et de faste, pour célébrer la relance de l'amitié franco-britannique après les turbulences du Brexit. L'avion royal, aux couleurs de l'Union Jack, a atterri vers 14H00 à l'aéroport parisien d'Orly où Charles III, 74 ans, et Camilla, 76 ans, vêtue de rose et coiffée d'un chapeau assorti aux allures de béret, ont été accueillis par la Première ministre Elisabeth Borne.