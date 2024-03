Les forces ukrainiennes ont affirmé mardi avoir détruit un patrouilleur de guerre russe, près du détroit de Kertch en Mer Noire. Plusieurs sites, dont une gare et un dépôt de pétrole, ont aussi été touchés par des frappes et attaques de drones mardi dans les régions russes de Koursk et de Belgorod, frontalières de l'Ukraine.