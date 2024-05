Les deux hommes ont été tués vers 18H00, allée des Lilas, dans le quartier Montceleux-Pont Blanc, à moins de 2 km du lieu de la fusillade mortelle de vendredi soir. Ils étaient âgés de 35 et 31 ans, selon le préfet de police Laurent Nuñez, et étaient connus pour violences et trafic de stupéfiants, a indiqué une source policière à l'AFP.