Plus de 600 enfants commencent à étudier dans la nouvelle école souterraine de Kharkiv, permettant aux élèves et enseignants de se retrouver après plusieurs mois de cours en ligne. Le maire de la ville, Ihor Terekhov, estime que tant que l'Ukraine n'aura pas reçu les systèmes de défense aérienne les plus modernes, les cours en face à face avec un professeur et des camarades de classe à Kharkiv ne seront possibles que dans une école souterraine.