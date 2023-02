Une souris a été désignée la plus vieille du monde en captivité par les experts du livre Guinness, selon un communiqué publié mercredi par le zoo de San Diego, où elle est pensionnaire. Agée de neuf ans et 209 jours, Pat, nommée d'après l'acteur vedette de Star Trek Patrick Stewart, est une souris à poches du Pacifique, qu'on retrouve surtout dans le sud de la côte californienne - entre Los Angeles et San Diego - dont elle apprécie le sable fin.