SpaceX teste sa méga-fusée et se rapproche d'un premier vol orbital avec Starship

SpaceX a franchi jeudi une étape importante dans le développement de sa méga-fusée Starship, destinée à emmener des humains sur la Lune et Mars, en réalisant un impressionnant test au sol de ses moteurs, ouvrant ainsi la voie à un possible premier vol orbital le mois prochain. Durant quelques secondes, dans un énorme grondement, les moteurs Raptor du premier étage de la fusée se sont allumés, formant une immense boule de feu et projetant un épais nuage de fumée sur la base de SpaceX à Boca Chica, dans l'extrême sud du Texas. Au total, 31 des 33 moteurs se sont allumés, a déclaré sur Twitter le patron de l'entreprise, Elon Musk. "Mais c'est assez de moteurs pour atteindre l'orbite!", s'est-il exclamé.