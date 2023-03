Tuerie dans une école à Nashville: les images de la tueuse révélées par la police

Trois enfants et trois adultes ont été abattus lundi dans une école primaire de Nashville, dans le sud des Etats-Unis, un drame aux circonstances encore floues qui a rouvert le débat sur les ravages des armes à feu dans ce pays. La personne ayant commis le bain de sang, rapidement abattue par les agents arrivés sur les lieux, a été désignée par la police comme une femme de 28 ans qui se serait définie comme transgenre, répondant au nom d'Audrey Hale. Son profil LinkedIn semble indiquer une volonté d'utiliser des pronoms masculins. L'assaillante est entrée en milieu de matinée dans une petite école chrétienne privée de la capitale du Tennessee, "The Covenant School", munie de deux fusils d'assaut et d'un pistolet, en tirant à travers une porte en verre. Elle s'est dirigée vers le premier étage de cet établissement, qu'elle avait fréquenté en tant qu'élève, en tirant de nombreux coups de feu et en tuant trois enfants, âgés de 8 à 9 ans, et trois adultes, de 60 à 61 ans.