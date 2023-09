Un homme agresse sexuellement une journaliste en plein direct

La journaliste espagnole Isa Balado a vécu un moment inacceptable lors d'un stand-up en direct. En pleine rue, un inconnu s'est approché d'elle par derrière et lui a touché le derrière. La journaliste a exigé que le harceleur la laisse travailler, mais il est resté à ses côtés, la regardant et souriant. Il s'est même approché à nouveau d'elle lors d'une connexion ultérieure pour lui demander, sur un ton moqueur, de "dire la vérité". Il continue dans cette rue et se promène en donnant des coups de chapeau et en dérangeant tous ceux qu'il rencontre. Il n'y a pas que moi", a commenté Balado. La chaîne de télévision a immédiatement signalé l'incident à la police et l'agresseur a été arrêté, selon le présentateur Diego Losada.