Stéphane Plaza accusé de violences par trois anciennes compagnes: "Trois de mes doigts pendaient"

L'agent immobilier et animateur télé, Stéphane Plaza est au cœur d'une affaire de maltraitance. Trois de ses anciennes compagnes témoignent contre lui.

La jeune femme venait de révéler leur relation et il l'aurait mal pris. "Il s’est levé d’un coup et s’est mis à me hurler dessus, à quelques centimètres de mon visage" explique-t-elle dans son témoignage.

En plus de la douleur physique infligée, la jeune femme explique, dans son accusions, qu'il l'aurait également violentée moralement. Il lui aurait dit : "Arrête de pleurer, comédienne ! Tu fermes ta gueule, je te l’ai déjà dit, tu n’as pas à parler de moi ! Pourquoi tu parles ?!"

L'animateur ne se serait pas contenté de simplement saisir sa main, il a également "retourné avec violence" les doigts de sa compagne. "J’ai hurlé de douleur. Trois de mes doigts pendaient, ils sont devenus rapidement violets et gonflés."

"Il s'est mis à me menacer"

Une autre de ses compagnes dit qu'il "a déjà été menaçant" envers sa personne. Il aurait tenu des menaces de mort à la femme s'il l'apercevait avec quelqu'un d'autre.

Alors qu'au même moment, il était en couple avec la première femme ayant témoigné.

Elle décrit sa relation à Stéphane Plaza comme empreinte "d'humiliations" et "de harcèlement moral". "Au début, il me disait que j’étais magnifique. Après, il s’est mis à me faire comprendre que j’étais vieille, moche, petite, qu’il pouvait avoir bien mieux que moi."

Ce que ses deux femmes ne savaient pas, ce que l'animateur ne se serait pas contenté d'avoir deux compagnes simultanées, puisque la troisième personne à témoigner affirme avoir été en relation avec lui, en même temps que les deux autres.

Alors qu'elle découvrait la supercherie, à savoir qu'il entretenait une relation avec ces trois femmes, il "est devenu fou, il a pété un câble". La jeune femme explique : "Il a levé sa fourchette dans ma direction et s’est mis à me menacer. J’ai tout ravalé et j’ai arrêté d’en parler, car il m’a fait très peur".

Des accusations "totalement extrapolées" selon l'avocate

Si l'animateur n'a pas tenu à répondre à ces propos, son avocat, elle a fait valoir que ces accusations sont "fantaisistes", "totalement extrapolées, voire mensongères".

Elle a également ajouté que "la plupart de ces allégations ne sont pas étrangères à trois femmes qu’il a fréquentées et qui, finalement éconduites, se sont liguées contre lui pour lui porter préjudice par tous les moyens".

Jusqu'à présent, il reste présumé innocent pour ces faits.