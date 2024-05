Un Kenyan secouru après 5 jours coincé dans un arbre: le pays fait face à des inondations meurtrières

La Croix-Rouge kényane diffuse des images du sauvetage d'un homme qui aurait été bloqué par les eaux de crue et contraint de s'abriter dans un arbre pendant cinq jours à Garissa. Le pays d'Afrique de l'Est, touché par les inondations, a dû faire face à des pluies torrentielles qui ont fait 188 morts jusqu'à présent et des milliers de déplacés. Les fortes pluies, amplifiées par le phénomène climatique El Nino, ont dévasté certaines parties du Kenya, les inondations et les glissements de terrain ayant détruit des routes, des ponts et d'autres infrastructures.