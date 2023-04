Un récif corallien totalement vierge vient d’être découvert en Equateur, au large des îles Galapagos. Il est long d’environ 2 km et se trouve entre 400 et 600 mètres de profondeur. Le récif compte plus de 50% de coraux vivants, et ceux-ci sont vieux de plusieurs milliers d’années ! "Nous n'avons pas trouvé de récifs coralliens aussi étendus et développés à cette profondeur", a déclaré l’un des chercheurs de l’expédition.