"Chute d'une météorite", "Lumière verte à vive allure": que s'est-il passé dans le ciel wallon la nuit dernière?

"Il y a effectivement un 'fireball' ou bolide, un météore très brillant, détecté par nos caméras FRIPON situées à Uccle et Grimbergen à 21h32 hier soir", indique Hervé Lamy, chef de section de l'Institut royal d'Aéronomie Spatiale de Belgique. "Ce phénomène lumineux est un météore brillant et donc se produit encore à haute altitude. Pour l'instant, il n'y a pas de trajectoire détectée."

"On a vu une lumière verte traversant le ciel à vive allure ce lundi 17 avril à 21h35", "Vers 21h22, j'ai observé la chute d'une météorite depuis Moulbaix en direction de l'ouest. Une énorme traînée jaune puis verte qui a duré environ 3 secondes." Plusieurs personnes nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous pour nous signaler un phénomène inhabituel dans le ciel du côté d'Ath et Lessines notamment.

Selon lui, la météorite éventuelle est le résidu de la combustion de cet objet si quelque chose a survécu au passage dans l'atmosphère et se retrouve au sol sous forme de fragments. "Par contre, sa chute n'est plus lumineuse et ne peut donc pas se voir", précise Hervé Lamy. "Sans trajectoire ni modèle, on ne peut rien dire quant à une éventuelle chute de météorites au sol."