Un réseau international de trafic de stupéfiants démantelé en Italie

Dans la soirée du 12 septembre, le personnel des bureaux du procureur de la République des Ordres provinciaux de la Garde des Finances à Naples et à Salerne, dans le cadre d’une opération d’enquête complexe, a procédé à un contrôle d’un entrepôt commercial à San Giorgio a Cremano. Ils ont inspecté un conteneur en provenance du Panama, qui était censé contenir des chaussures de travail. Au cours de l’inspection, ils ont découvert 122,8 kilogrammes d’une substance narcotique, la cocaïne, divisée en 104 blocs, qui ont ensuite été saisis. Un individu de 38 ans a été arrêté sur les lieux pour le crime d’importation et de possession d’une quantité importante de stupéfiants dans l’intention de la distribuer. L’enquête, ouverte sur la base des rapports des autorités centrales concernant les importations de marchandises en provenance d’Amérique du Sud avec les facteurs de risque associés, a impliqué la surveillance constante du conteneur. Cette surveillance comprenait l’utilisation de moyens aériens et navals par l