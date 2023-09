Passer son permis de conduire, mission impossible ? Florence tente de prendre rendez-vous pour son fils, elle n'en revient pas

Passer l'examen du permis B en filière libre, un parcours du combattant ? C'est ce que dénonce Florence, qui ne parvient pas à réserver un créneau pour son fils. Que faire si vous vous retrouvez dans cette situation ? Le porte-parole d'Autosécurité rassure, et donne des conseils.

"Je trouve ça très embêtant". Florence essaie depuis plusieurs semaines de réserver un créneau pour que son fils de 23 ans puisse passer l'examen pratique du permis dans le centre de Louvain-la-Neuve en filière libre. Mais cette habitante de Glimes dénonce un manque de place : "Impossible de prendre un rendez-vous à Louvain-la-Neuve avant 2027", écrit-elle via le bouton orange Alertez-nous. Et elle n'est visiblement pas la seule à être dans ce cas : "En discutant avec plusieurs personnes, on s’est rendu compte qu’il n’y avait pas moyen de prendre rendez-vous en filière libre. On nous proposait il y a 15 jours un calendrier jusqu’en 2027 avec aucune date disponible, et aujourd’hui, on n’a même plus accès au calendrier... Il y a simplement écrit 'aucune disponibilité'. Alors que faisons-nous ?", nous explique Florence, ordinateur allumé avec la plateforme d'Autosécurité.

Son fils de 23 ans souhaite avoir son permis pour plus d'autonomie. Mais son projet est mis à mal : "Mon fils est en pleine recherche de doctorat, il a des propositions qui ne sont pas près de la maison, et donc il va lui falloir un véhicule. Il est très motivé, et on ne sait pas prendre de rendez-vous !", déplore-t-elle. Pour elle, le fonctionnement de la plateforme d'Autosécurité n'est pas optimal pour les personnes souhaitant passer leur examen en filière libre. Car une fois que toutes les places sont réservées, il faut attendre qu'un désistement ait lieu : "C’est très frustrant. Et ça m’interroge sur le fonctionnement, parce que même quand on appelle le centre, ça ne sert à rien ! On tombe sur un répondeur qui dit qu’il faut absolument passer par la plateforme et que ça ne sert à rien d’appeler. Mais alors quelle est la solution? À part rester toute la journée sur son PC en attendant qu’une place se libère... Mais ce n’est pas réalisable", pointe-t-elle. Un planning d'examens ouvert sur une période de 3 mois, 50% des créneaux réservés aux auto-écoles

Pour essayer d'y voir plus clair, nous avons rencontré Pierre-Laurent Fassin, porte-parole d'Autosécurité. Pour lui, impossible qu'un calendrier jusqu'en 2027 ait été dévoilé sur la plateforme : "Nos plannings sont ouverts 3 mois à l’avance, pour une période de 3 mois. On va bientôt ouvrir celui pour décembre", explique-t-il. En principe, environ 50% des créneaux sont réservés pour les auto-écoles. Le reste des places est donc pour la filière libre. "Mais on a des places qui se libèrent tous les jours. Il y a encore des gens qui ont pris un rendez-vous hier, et qui ont passé l’examen aujourd’hui. Il y a des possibilités. Il faut savoir que tous les jours, les auto-écoles annulent des rendez-vous qui sont automatiquement remis en disponibilité pour la filière libre", poursuit le porte-parole d'Autosécurité. Il faut évidemment être à l’affut sur la plateforme de rendez-vous

Concernant le centre de permis de Louvain-la-Neuve, il admet que c'est un peu plus compliqué qu'une autre localité : "C'est engorgé, comme on peut le connaître avec les centres de contrôle technique pour les stations frontalières. Car le centre de Louvain-la-Neuve est proche de Bruxelles et de la Flandre. Il y a donc beaucoup de candidats bruxellois qui viennent passer leur examen ici, ce qui bouscule un peu les plannings. Mais il y a évidemment des places qui se libèrent", rassure-t-il. Les conseils d'Autosécurité Pas le choix donc de vérifier souvent la plateforme d'Autosécurité: "Il faut évidemment être à l’affût sur la plateforme de rendez-vous et essayer de s’y rendre le plus souvent possible pour que dès qu’un créneau se libère, on puisse le prendre", conseille Pierre-Laurent Fassin. Bien conscient que ce système n'est pas le plus pratique pour les familles, Autosécurité serait en pleine réflexion pour trouver des solutions, nous explique-t-il : "Eventuellement avoir des places de réserve. On est bien conscient qu’il y a certains endroits où c’est plus compliqué, alors on essaye de trouver des solutions pour optimiser encore le système. Mais il faut savoir que juillet, août et septembre, c'est la grosse période pour le permis de conduire". Un conseil donc, si vous souhaitez obtenir une place rapidement, rendez-vous sur le site d'Autosécurité dès que le planning ouvre, à savoir tous les 3 mois.