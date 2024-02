La province la plus à l'est du Canada était paralysée lundi après avoir reçu un mètre de neige en un week-end lors d'une tempête "historique", qui a poussé les autorités à demander l'aide de l'armée pour déblayer. Les précipitations ont paralysé le réseau de transport et ont aussi entraîné la fermeture de nombreux commerces, écoles et institutions, et provoqué des pannes de courant.