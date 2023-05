Voici Zeus, le plus grand chien du monde: "Les gens nous demandent si c'est un cheval"

Le dog allemand de 2 ans vit au Texas. Il mesure 104,6 cm et pèse 100 kilos. Il est si grand qu’il peut boire directement au robinet. Le chien a été accueilli à l’âge de 3 mois par une famille de Bedford. Il a atteint aujourd’hui sa taille adulte : plus d’un mètre, alors que les mâles de cette race mesurent en général entre 76 et 90 cm de haut. Malgré son nom et sa grande taille, Zeus a peur de l’orage et de la foudre. Il en faut beaucoup pour satisfaire son appétit : une douzaine de gamelles de nourriture par jour, ce qui représente un budget de 200 euros par mois. Le chien est une star dans son quartier et sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram compte près de 15.000 followers.